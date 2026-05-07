Роснефть судится с Германией из-за нефтяного гиганта в Шведте

Российская нефтяная корпорация Роснефть снова пошла в суд против Германии. Гиганта из РФ не устраивает государственное опекунство над его активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Иск срочно зарегистрировали в немецком суде, чтобы успеть обжаловать февральский приказ Министерства экономики Германии. Этот документ передал немецкие дочки российской компании под опекунство государства.

Речь идет об основных владельцах нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt. Берлин стремится установить долгосрочный контроль над предприятием.

Предыдущая модель была неудобной: она требовала обновления прав на управление каждые шесть месяцев.

Немецкая сторона объясняет свои действия энергетической безопасностью государства. Правительство Германии не хочет больше, чтобы его критические предприятия контролировались из Кремля.

Представитель министерства экономики Германии в заявлении отметил: "Обеспечение безопасности поставок остается главной целью всех мер, принятых федеральным правительством по Rosneft Deutschland".

Имеют ли россияне шанс на победу в суде

В 2022 году Роснефть уже пыталась обжаловать опеку. Она подавала аналогичный иск против предыдущей администрации. Тогда компания потерпела полное поражение - суд принял сторону государства.

Этот завод является критическим для страны, ведь он обеспечивает топливом значительную часть Восточной Германии. Опекунство позволяет заводу работать без сбоев. Государство гарантирует закупку сырья. Также это позволяет сохранить рабочие места для тысяч людей.