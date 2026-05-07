ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Роснефть судится с Германией из-за нефтяного гиганта в Шведте

01:56 07.05.2026 Чт
2 мин
Россиянам не нравится, что их завод хотят контролировать из Берлина
aimg Филипп Бойко
Роснефть судится с Германией из-за нефтяного гиганта в Шведте Фото: завод Роснефть в Германии (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российская нефтяная корпорация Роснефть снова пошла в суд против Германии.
Гиганта из РФ не устраивает государственное опекунство над его активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Читайте также: "Туапсе, у вас пропущен!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России

Иск срочно зарегистрировали в немецком суде, чтобы успеть обжаловать февральский приказ Министерства экономики Германии. Этот документ передал немецкие дочки российской компании под опекунство государства.

Речь идет об основных владельцах нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt. Берлин стремится установить долгосрочный контроль над предприятием.

Предыдущая модель была неудобной: она требовала обновления прав на управление каждые шесть месяцев.

Немецкая сторона объясняет свои действия энергетической безопасностью государства. Правительство Германии не хочет больше, чтобы его критические предприятия контролировались из Кремля.

Представитель министерства экономики Германии в заявлении отметил: "Обеспечение безопасности поставок остается главной целью всех мер, принятых федеральным правительством по Rosneft Deutschland".

Имеют ли россияне шанс на победу в суде

В 2022 году Роснефть уже пыталась обжаловать опеку. Она подавала аналогичный иск против предыдущей администрации. Тогда компания потерпела полное поражение - суд принял сторону государства.

Этот завод является критическим для страны, ведь он обеспечивает топливом значительную часть Восточной Германии. Опекунство позволяет заводу работать без сбоев. Государство гарантирует закупку сырья. Также это позволяет сохранить рабочие места для тысяч людей.

Какие еще новости относительно Роснефти

В Германии еще в прошлом году начался процесс подготовки к национализации предприятия Роснефти в стране. Немецкие чиновники также рассматривают возможность конфискации активов и их продажу иностранному инвестору.

Из-за дронов ВСУ НПЗ России, в том числе Роснефть, теряют сотни тысяч баррелей нефти ежедневно. Показатели уже опустились до самого низкого уровня с лета 2024 года. К концу апреля цифры могут достичь антирекордов 2023 года.

Например, после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании Роснефть. Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТА Роснефть
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта