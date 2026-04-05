Не орхидеи: ученый рассказал, какой цветок является самым древним на свете
Популярное убеждение, что орхидеи являются старейшими цветочными растениями Земли, не соответствует действительности. Несмотря на свою давнюю историю, они появились значительно позже настоящих "патриархов" растительного мира.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко.
Главное:
- Возраст орхидей: Они появились 90-70 млн лет назад, что не делает их самыми старыми цветами.
- Настоящий рекордсмен: Древнейшей ветвью считается амборела, которая возникла на границе юрского и мелового периодов.
- Спорные факты: Окаменелости Нанкинантуса имеют возраст 175 млн лет, но его статус цветочного растения еще обсуждается.
- Связь с динозаврами: "Родственники" орхидеи сосуществовали с древними ящерами, а через птиц продолжают контактировать с их потомками и по сей день.
Когда на самом деле появились орхидеи
Орхидеи - это огромное семейство, насчитывающее тысячи видов, однако их появление датируется концом мелового периода. По оценкам ученых, это произошло примерно 90-70 миллионов лет назад.
Хотя этот срок впечатляет, существуют растения с гораздо более древней родословной.
Амборела и загадочный Нанкинантус
Древнейшей ветвью цветочных растений, сохранившейся до наших дней, является амборела. Ее эволюционный путь начался еще на рубеже юрского и мелового периодов.
"Она встречается сейчас только в Новой Каледонии (острова в Тихом океане, - РЕД). Амборелла ответвилась где-то на границе юрского и мелового периодов", - говорит Коваленко.
Еще одним претендентом на звание древнейшего цветка является Нанкинантус. Найденные окаменелости свидетельствуют, что он мог расти еще 175 миллионов лет назад. Однако в научном сообществе до сих пор продолжаются дискуссии: не все ученые готовы официально признать его именно цветочным растением.
Amborella trichopoda (фото: Википедия)
Контакт с динозаврами: прошлое и современность
Несмотря на то, что орхидеи не являются древнейшими, их прародители застали эпоху динозавров. Более того, эта связь не прервалась и сегодня.
"Прародители орхидей сталкивались с динозаврами. Хотя современные птицы являются единственной ветвью, которая пережила массовое вымирание. Поэтому орхидные контактируют с динозаврами и сейчас", - отмечает Алексей Коваленко.
