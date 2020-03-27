Ярославський везе ще 100 тис. ПЛР-тестів і 50 ШВЛ на 2 млн доларів

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

За словами Ярославського, в Харкові немає VIP-клієнтів, тому там не потрібні VIP-палати

Власник і президент DCH Олександр Ярославський закупив і везе в Україну ще 100 тис. ПЛР-тестів і 50 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) загальною вартістю $2 млн. Про це він розповів у програмі 24 каналу "Гуд найт Юкрейн", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше бізнесмен домовився зі своїм другом Джеком Ма, щоб той допоміг організувати постачання з Китаю першої партії лабораторних систем ПЛР-діагностики. У понеділок 50 тис. високоточних ПЛР-тестів, які зараз в дефіциті, вже прибули в Україну.

"Я взяв в ефір з собою доньку, і хочу сказати, що я всією сім'єю тут в Україні, з харків'янами та українцями. Ми переможемо цей коронавірус - у мене немає сумнівів", - сказав Ярославський.

Як відомо, заява про виділення $2 млн на боротьбу з епідемією Ярославський зробив за підсумками наради президента України Володимира Зеленського з великим бізнесом 16 березня в Офісі президента.

"До кого звертатися президенту як не до нас? Тим, хто 30 років в Україні займається бізнесом, тим хто розуміє ситуацію, тим хто можуть організувати. Я дуже радий і пишаюся тим, що він звернувся", - зазначив Ярославський.

Бізнесмен також подякував Володимира Зеленського за те, що він прийняв Джека Ма у себе, коли той перебував в Україні.

Водночас Ярославський висловив свою вдячність всім, хто взяв участь у закупівлі за прямими договорами товарів медпризначення для потреб Харківської області.

Після організованою бізнесменом 19 березня в Kharkiv Palace зустрічі лідерів харківського бізнесу і суспільного життя, Харків та Харківська область отримали ще додатково $2,2 млн на боротьбу з епідемією.

"Всім низький уклін і вдячність. Величезне спасибі всім, хто швидко організувався: це й Олексій Кучер, й Геннадій Кернес. Всі встали в один лад і зрозуміли, що є єдиний ворог. Я хочу сказати харків'янам, що вони під надійним захистом", - додав бізнесмен.

Крім харківських справ Олександр Ярославський висловився і з приводу новин з Києва про те, що в столичних медичних закладах намагалися створювати VIP-палати.

"У Києві просто є VIP-клієнти. У нас в Харкові немає VIP-клієнтів і нам не потрібні VIP-палати", - сказав Ярославський, відповідаючи на запитання чи не робилися там схожі спроби створити особливі умови для особливих пацієнтів в його місті.

Варто відзначити, що в прес-службі DCH уточнили, що $850 тис. за ПЛР-тести Ярославський перерахував постачальнику вчора, а $1,15 млн за ШВЛ - сьогодні.

Повідомляється, що ШВЛ придбані у німецької компанії, що спеціалізується виключно на виробництві апаратів примусовій вентиляції легенів. Обладнання буде українськи х лікарнях вже приблизно через 10 днів.

Нагадаємо, 24 березня в Україну прибула перша партія ПЛР-тестів, що забезпечують максимально можливу високу точність виявлення коронавірусу, яку також закупив бізнесмен Олександр Ярославський.

17 березня в Харкові був створений перший антикризовий штаб за підсумками зустрічі в Офісі президента представників влади та великого бізнесу, який очолив Олександр Ярославський. 17 березня було його перше засідання, а 19 березня відбулася зустріч з лідерами регіональноъ бізнес-спільноти.