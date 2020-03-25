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Ярославський: замість експрес-тестів закупимо ще ПЛР-тести через Джека Ма

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 12:11
Ярославський: замість експрес-тестів закупимо ще ПЛР-тести через Джека Ма
Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

За його словами, саме такий тип тестів потрібен зараз, щоб призупинити розповзання епідемії по країні

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський закупить для України замість експрес-тестів на коронавірус ще партію ПЛР-тестів за допомогою китайського мільярдера Джека Ма. Про це повідомляє прес-служба DCH, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що на нову партію тестів піде близько половини з $2 млн, виділених бізнесменом на боротьбу з епідемією.

"ПЛР-тести, про постачання яких я домовлявся і які в понеділок привезли з Китаю, - на сьогодні найбільш точні та ефективні. У світі це дефіцитний товар, який ми отримуємо з надійного перевіреного джерела завдяки неоціненій допомозі Джека Ма. Такою унікальною можливістю нехтувати не можна. Тому ми спільно з Офісом президента купуємо і веземо в Україну ще 100 тис. тестових систем ПЛР", - пояснив бізнесмен.

Ярославський підкреслив, що це саме такий тип тестів для діагностики коронавірусу, на думку медичних експертів, потрібен зараз, щоб зупинити розповзання епідемії по країні.

Як відомо, Олександр Ярославський після наради в Офісі президента 16 березня спочатку виділив $2 млн на закупівлю експрес-тестів.

Нагадаємо, 24 березня в Україну прибула перша партія ПЛР-тестів, що забезпечують максимально можливу високу точність виявлення коронавірусу, яку також закупив бізнесмен Олександр Ярославський.

ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антиген.

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