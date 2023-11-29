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Россию нужно выгнать из ОБСЕ, чтобы спасти организацию, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для спасения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нужно найти способ, как выгнать оттуда Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Глава МИД Украины решил сказать слова в защиту Северной Македонии, которая разрешила министру иностранных дел России Сергею Лаврову участвовать в заседании ОБСЕ в Скопье. Он напомнил, что весь год македонские власти принципиально и последовательно поддерживали Украину. 

Кулеба рассказал, что Лаврова пригласили на встречу, поскольку часть стран-членов ОБСЕ считают, что это спасет организацию от полного распада в связи с необходимостью принимать бюджет и решение о председательстве и переназначении руководства. 

"Но я считаю, что если мы действительно хотим спасти ОБСЕ, то мы должны либо переучредить ОБСЕ без России, либо найти путь выгнать Россию из ОБСЕ. Вот и все", - добавил глава МИД. 

Стоит заметить, что Россия продолжает оставаться страной-членом ОБСЕ, несмотря на войну против Украины. Она также влияет на важные решения внутри организации. В частности, недавно Москва заблокировала председательство Эстонии в ОБСЕ. 

Лавров на встрече ОБСЕ

Напомним, недавно стало известно, что Болгария откроет свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы он смог добраться на встречу ОБСЕ в Скопье (Северная Македония). 

После этого Украина объявила, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ

Такое же решение приняли министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии

 

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ОБСЕМИД УкраиныРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба