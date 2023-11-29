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Росію треба вигнати з ОБСЄ, щоб врятувати організацію, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для порятунку Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) потрібно знайти спосіб, як вигнати звідти Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глава МЗС України вирішив сказати слова на захист Північної Македонії, яка дозволила міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову брати участь у засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Він нагадав, що весь рік македонська влада принципово та послідовно підтримувала Україну.

Кулеба розповів, що Лаврова запросили на зустріч, оскільки частина країн-членів ОБСЄ вважають, що це врятує організацію від повного розпаду через необхідність приймати бюджет та рішення про головування і перепризначення керівництва.

"Але я вважаю, що якщо ми справді хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях вигнати Росію з ОБСЄ. Ось і все", - додав глава МЗС.

Варто зауважити, що Росія продовжує залишатися країною-членом ОБСЄ, незважаючи на війну проти України. Вона також впливає важливі рішення всередині організації. Зокрема, нещодавно Москва заблокувала головування Естонії в ОБСЄ.

Лаврів на зустрічі ОБСЄ

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Болгарія відкриє свій повітряний простір для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова, щоб він зміг дістатися на зустріч ОБСЄ в Скоп'є (Північна Македонія).

Після цього Україна оголосила, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не братиме участі у зустрічі ОБСЄ.

Таке ж рішення ухвалили міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.

 

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ОБСЄМЗС УкраїниРосійська ФедераціяДмитро Кулеба