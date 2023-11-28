Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ из-за Лаврова, - МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет принимать участие во встрече ОБСЕ на министерском уровне в Скопье (Северная Македония), которая состоится с 29 ноября по 1 декабря. Причина - участие российской делегации, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", - констатировал он.

При этом, по словам Николенко, Украина остается приверженной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, продемонстрировавших высокий профессионализм и непоколебимую приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Мы отдельно благодарны Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства", - добавил спикер.

Россия разрушает ОБСЕ

В МИД Украины отмечают, что Россия последовательно разрушает ОБСЕ, в очередной раз подчеркивая тезис главы МИД Дмитрия Кулебы, озвученный на пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Албании Буяром Османи во время его визита в Киев 16 октября.

По данным министерства, Россия, прибегая к шантажу и открытым угрозам, систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам, злоупотребляя этим правилом.

"Произволом стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, находящихся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", - добавляет Николенко.

В таких условиях, говорится в заявлении, присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет лишь усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ.

"Совместными усилиями должны работать над спасением ОБСЕ от России, а не посылкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года, государству, которое развязало самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушило все принципы Хельсинкского заключительного акта", - резюмируют в МИД.

Назначение нового главы ОБСЕ

Ранее Россия и Беларусь наложили вето на утверждение Эстонии как следующего главы ОБСЕ в 2024 году. В МИД Эстонии заявили, что таким образом Кремль хочет остановить работу ОБСЕ. После этого место председательствующего предложили Мальте, руководствуясь, вероятно, нейтралитетом этой страны в поддержке Украины в войне. Но РФ заблокировала и эту кандидатуру.