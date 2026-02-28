Россия названа главной угрозой выборам в Дании

Риск вмешательства в выборы

В заявлении, опубликованном в пятницу, датская спецслужба отметила, что "очень вероятно", что страна рассматривается Москвой как приоритетная цель для операций влияния из-за поддержки Украины.

В документе также обращено внимание на ситуацию вокруг Гренландии — полуавтономной территории Королевства Дания.

По оценке ведомства, стремление США усилить контроль над арктическим островом подпитывает информационные кампании, способные отразиться на ходе голосования.

"Сосредоточенность США на Королевстве также создала новые международные линии конфликта, которые иностранные государства, такие как Россия и Китай, могут использовать с целью влияния", — говорится в заявлении.

Геополитический фон и Гренландия

Премьер-министр Метте Фредериксен ранее объявила о проведении досрочных выборов на фоне обострения отношений с президентом Дональд Трамп по вопросу Гренландии.

Кампания проходит в условиях самого напряженного этапа в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

Методы возможного давления

В отчете подчеркивается, что Россия ведет гибридную войну против Запада, а Китай усиливает международное влияние за счет экономических и военных инструментов.

При этом вмешательство США в избирательный процесс "может исходить от широкого круга субъектов, включая тех, кто не имеет официальных связей с администрацией США".

Спецслужба предупреждает, что кампании влияния способны углублять социальные разногласия, воздействовать на политическую дискуссию и отдельных кандидатов.

Среди вероятных инструментов названы дезинформация, ограниченные кибератаки и угрозы более масштабных цифровых атак.

Ранее, в декабре, Служба оборонной разведки Дании впервые указала США как потенциальный фактор риска для национальной безопасности.