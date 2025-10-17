ua en ru
В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе (видео)

Стерлитамак, Пятница 17 октября 2025 18:53
UA EN RU
В российском Стерлитамаке прогремел мощный взрыв на военном заводе (видео) Иллюстративное фото: в России прогремел взрыв на химзаводе (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В городе Стерлитамак в Башкортостане на местном химзаводе "Авангард" раздался взрыв. После него начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию Стерлитамака в Telegram, Baza в Telegram и главу Башкортостана Радия Хабирова в Telegram.

Мэрия Стерлитамака заявила, что взрыв произошел на одном из цехов завода "Авангард". На месте уже работают "все службы и ведомства".

При этом данные о погибших и пострадавших все еще уточняют.

В свою очередь Baza пишет, что сильный взрыв произошел в третьем цехе. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Троих достали из-под завалов. Одно из зданий химзавода сильно разрушено.

При этом на место прибыло большое количество "скорых", поиски людей под завалами продолжаются.

Очевидцы говорят, что в городе после этого пахнет порохом.

Что говорит глава Башкортостана

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил, что на химзаводе "Авангард" в Стерлитамаке был взрыв в одном из цехов.

По его словам, есть пострадавшие. Здание цеха сильно повреждено.

Завод "Авангард"

Стоит заметить, что химический завод "Авангард" в Стерлитамаке был основан в 1943 году в годы Второй мировой. Он стал одним из ключевых предприятий по производству боеприпасов, включая пороховые заряды для реактивных систем залпового огня "Катюша".

В послевоенные годы "Авангард" продолжил свою деятельность, специализируясь на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Сегодня "Авангард" занимается расснаряжением боеприпасов, утилизацией взрывчатых веществ и производством спецпродукции по государственному оборонному заказу.

К слову, сегодня, 17 октября, украинские дальнобойные дроны ударили по нефтебазе в Гвардейском во временно оккупированном Крыму. Там до сих пор продолжается пожар.

