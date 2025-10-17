ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У російському Стерлітамаку прогримів потужний вибух на військовому заводі (відео)

Стерлітамак, П'ятниця 17 жовтня 2025 18:53
UA EN RU
У російському Стерлітамаку прогримів потужний вибух на військовому заводі (відео) Ілюстративне фото: у Росії пролунав вибух на хімзаводі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У місті Стерлітамак у Башкортостані на місцевому хімзаводі "Авангард" пролунав вибух. Після нього почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію Стерлітамака в Telegram, Baza в Telegram і голову Башкортостану Радія Хабірова у Telegram.

Мерія Стерлітамака заявила, що вибух стався на одному з цехів заводу "Авангард". На місці вже працюють "усі служби та відомства".

При цьому дані про загиблих і постраждалих все ще уточнюють.

Зі свого боку Baza пише, що сильний вибух стався в третьому цеху. За непідтвердженими даними, внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей. Трьох дістали з-під завалів. Одна з будівель хімзаводу сильно зруйнована.

Водночас на місце прибула велика кількість "швидких", пошуки людей під завалами тривають.

Очевидці кажуть, що в місті після цього пахне порохом.

Що каже голова Башкортостану

Голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив, що на хімзаводі "Авангард" у Стерлітамаку був вибух у одному з цехів.

За його словами, є постраждалі. Будівля цеху сильно пошкоджена.

Завод "Авангард"

Варто зауважити, що хімічний завод "Авангард" у Стерлітамаку був заснований 1943 року в роки Другої світової. Він став одним із ключових підприємств із виробництва боєприпасів, включно з пороховими зарядами для реактивних систем залпового вогню "Катюша".

У повоєнні роки "Авангард" продовжив свою діяльність, спеціалізуючись на виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Сьогодні "Авангард" займається розснарядженням боєприпасів, утилізацією вибухових речовин і виробництвом спецпродукції за державним оборонним замовленням.

До слова, сьогодні, 17 жовтня, українські далекобійні дрони вдарили по нафтобазі в Гвардійському в тимчасово окупованому Криму. Там досі триває пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Вибух
Новини
ЄС запропонував купувати зброю для України за рахунок активів РФ, - ЗМІ
ЄС запропонував купувати зброю для України за рахунок активів РФ, - ЗМІ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить