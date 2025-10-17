У російському Стерлітамаку прогримів потужний вибух на військовому заводі (відео)
У місті Стерлітамак у Башкортостані на місцевому хімзаводі "Авангард" пролунав вибух. Після нього почалася сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію Стерлітамака в Telegram, Baza в Telegram і голову Башкортостану Радія Хабірова у Telegram.
Мерія Стерлітамака заявила, що вибух стався на одному з цехів заводу "Авангард". На місці вже працюють "усі служби та відомства".
При цьому дані про загиблих і постраждалих все ще уточнюють.
Зі свого боку Baza пише, що сильний вибух стався в третьому цеху. За непідтвердженими даними, внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей. Трьох дістали з-під завалів. Одна з будівель хімзаводу сильно зруйнована.
Водночас на місце прибула велика кількість "швидких", пошуки людей під завалами тривають.
Очевидці кажуть, що в місті після цього пахне порохом.
Що каже голова Башкортостану
Голова Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив, що на хімзаводі "Авангард" у Стерлітамаку був вибух у одному з цехів.
За його словами, є постраждалі. Будівля цеху сильно пошкоджена.
Завод "Авангард"
Варто зауважити, що хімічний завод "Авангард" у Стерлітамаку був заснований 1943 року в роки Другої світової. Він став одним із ключових підприємств із виробництва боєприпасів, включно з пороховими зарядами для реактивних систем залпового вогню "Катюша".
У повоєнні роки "Авангард" продовжив свою діяльність, спеціалізуючись на виробництві вибухових речовин і боєприпасів.
Сьогодні "Авангард" займається розснарядженням боєприпасів, утилізацією вибухових речовин і виробництвом спецпродукції за державним оборонним замовленням.
До слова, сьогодні, 17 жовтня, українські далекобійні дрони вдарили по нафтобазі в Гвардійському в тимчасово окупованому Криму. Там досі триває пожежа.