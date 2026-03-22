Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В российском Саратове вторые сутки горит НПЗ после удара дронов

14:36 22.03.2026 Вс
2 мин
Ранее дроны уже поражали этот завод
aimg Ірина Глухова
Фото: в российском Саратове вторые сутки горит НПЗ после удара дронов (росСМИ)

В российском городе Саратов вторые сутки продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 марта предприятие атаковали украинские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал Exil+.

Читайте также: Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

По данным спутниковых снимков от 21 марта, к ликвидации пожара привлекли около десяти единиц спецтехники.

В то же время по состоянию на полдень 22 марта спутники NASA продолжают фиксировать повышенную температуру в районе предприятия.

Это указывает на то, что российские службы до сих пор не смогли полностью потушить огонь.

Атаки на Саратовский НПЗ

Напомним, в ночь на 21 марта российский нефтеперерабатывающий завод в Саратове в очередной раз поражен украинскими дальнобойными дронами.

Генштаб ВСУ уже подтвердил атаку, заявив о повреждении установки вторичной переработки нефти и вертикальных резервуаров РВС-10000.

Как известно, Саратовский НПЗ обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

Ранее дроны уже поражали этот завод.

В частности, 3 ноября 2025 года Силы обороны Украины поразили предприятие, в результате чего зафиксировали попадание и пожар в районе перерабатывающих установок. Подобная атака произошла и в ночь на 16 сентября - тогда возле объекта прогремели взрывы и возник пожар.

Также в ночь на 10 августа украинские беспилотники, действуя вместе с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по НПЗ на расстоянии около 600 км от границы Украины.

Тогда сообщалось о погибшем, нескольких раненых, а также повреждениях жилых и промышленных объектов.

