ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ростове мощные взрывы, а в Калужскую область залетал дрон: у россиян новая "бавовна"

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Ростов, Понедельник 21 августа 2023 11:27
В Ростове мощные взрывы, а в Калужскую область залетал дрон: у россиян новая "бавовна" Иллюстративное фото: в Ростове мощные взрывы, а в Калужскую область залетал дрон (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Ростове прогремели взрывы 21 августа. Местные СМИ придумали якобы "сбитие трех ракет С-200". О "работе" ПВО сообщали и в Калужской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Взрывы в Ростове

Жители Ростова сообщают, что слышали громкий звук, похожий на взрыв, из всех районов города. Некоторые заявляют о треснувших и дрожащих стеклах на окнах.

Местные паблики сообщают, что в городе якобы сработала ПВО.

При этом источники одного из российских СМИ заявляют, что над Ростовом якобы "сбили три ракеты С-200". Но паблик добавляет, что информация требует подтверждения.

На "бавовну" уже отреагировал губернатор Ростовской области Василий Голубев, попробовав успокоить жителей.

"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.

При этом он не упомянул ни "работу ПВО", ни "сбитие ракет или дронов".

Взрывы в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня утром взрывы прозвучали и на территории Кировского района. По его словам, там якобы была отражена "атака БПЛА".

При этом пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Атака дронов в Московской области

Напомним, сегодня утром Минобороны РФ заявило о якобы "успешном отражении" атаки дронов в Московской области.

Несмотря на это московские аэропорты временно не принимали и не отправляли рейсы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ростов
NEWS
Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после получения F-16
Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после получения F-16
DAILY
Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему на Западе не верят в успех летнего наступления ВСУ и чего ждать от событий на фронте