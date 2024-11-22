В российском плену находятся еще тысячи украинцев, - Юсов
Украина вернула из российского плена четыре тысячи граждан. Однако там остаются еще тысячи людей: как военных, так и гражданских.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в ходе дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".
По его словам, фактически почти четыре тысячи украинцев уже удалось вернуть из плена.
"К сожалению, о тысячах других пока идет речь, и за них нужно бороться, и за военных, и за гражданских. Гражданские - это отдельный большой блок, здесь даже международное гуманитарное право не всегда дает ответы на вопросы", - отметил Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что мало кто представлял себе после Второй мировой войны, когда создавалась архитектура международной безопасности, что в Европе и в современном мире будет идти речь о тысячах похищенных гражданских граждан, вывезенных на другую территорию.
"Задержанных без даже имитации соблюдения правых так называемого законодательства РФ. Это просто пленники, это заложники. Это те средневековые практики, которые должны уйти в прошлое. К сожалению, это не так. И массовый характер против украинской идентичности, украинской культуры имеет место" , - добавил он.
Обмен пленными
Напомним, 15 августа на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных.
В частности, Украина расширит переговорную группу, занимающуюся подготовкой обменов военнопленными. Туда войдет еще шесть структур.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что приоритетом в будущих обменах пленными из РФ будут тяжело ранены, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".
Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что одна из стран готова стать государством-покровителем, чтобы помочь украинцам в российском плену. Глава МИД не уточнил, о какой именно стране идет речь.
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