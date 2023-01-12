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В российском Новом Осколе прогремели громкие взрывы: что известно

Иллюстративное фото: в российском Новом Осколе прогремели громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В городе Новый Оскол (Белгородская область РФ) местные жители услышали два сильных взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По его информации, после взрывов, от которых у местных жителей затряслись окна, в небе начало виднеться зарево. Туда направились спецслужбы.

При этом в Telegram-канале отметили, что "прилетов" в районе Нового Оскола зафиксировано не было.

Также там утверждают, что из-за взрывов одному из автомобилей осколками посекло лобовое стекло. В сети публикуют соответствующее видео.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" села в регионе.

Также мы писали, что 8 января жители Шебекино (Белгородская область) услышали ряд взрывов.

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