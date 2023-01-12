В российском Новом Осколе прогремели громкие взрывы: что известно

По его информации, после взрывов, от которых у местных жителей затряслись окна, в небе начало виднеться зарево. Туда направились спецслужбы.

При этом в Telegram-канале отметили, что "прилетов" в районе Нового Оскола зафиксировано не было.

Также там утверждают, что из-за взрывов одному из автомобилей осколками посекло лобовое стекло. В сети публикуют соответствующее видео.