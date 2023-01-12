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У російському Новому Осколі пролунали гучні вибухи: що відомо

Ілюстративне фото: у російському Новому Осколі пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У місті Новий Оскол (Бєлгородська область РФ) місцеві жителі почули два сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За його інформацією, після вибухів, від яких у місцевих жителів затремтіли вікна, в небі почало виднітися заграва. Туди попрямували спецслужби.

При цьому в Telegram-каналі зазначили, що "прильотів" у районі Нового Осколу зафіксовано не було.

Також там стверджують, що через вибухи одному з автомобілів осколками посікло лобове скло. У мережі публікують відповідне відео.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про "обстріл" села у регіоні.

Також ми писали, що 8 січня мешканці Шебекіно (Бєлгородська область) почули низку вибухів.

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Російська Федераціявибухи