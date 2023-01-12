У російському Новому Осколі пролунали гучні вибухи: що відомо

За його інформацією, після вибухів, від яких у місцевих жителів затремтіли вікна, в небі почало виднітися заграва. Туди попрямували спецслужби.

При цьому в Telegram-каналі зазначили, що "прильотів" у районі Нового Осколу зафіксовано не було.

Також там стверджують, що через вибухи одному з автомобілів осколками посікло лобове скло. У мережі публікують відповідне відео.