У російському Новому Осколі пролунали гучні вибухи: що відомо

У місті Новий Оскол (Бєлгородська область РФ) місцеві жителі почули два сильні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
За його інформацією, після вибухів, від яких у місцевих жителів затремтіли вікна, в небі почало виднітися заграва. Туди попрямували спецслужби.
При цьому в Telegram-каналі зазначили, що "прильотів" у районі Нового Осколу зафіксовано не було.
Також там стверджують, що через вибухи одному з автомобілів осколками посікло лобове скло. У мережі публікують відповідне відео.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про "обстріл" села у регіоні.
Також ми писали, що 8 січня мешканці Шебекіно (Бєлгородська область) почули низку вибухів.
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