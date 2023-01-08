ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Шебекино прогремели взрывы

Новина українською →
Шебекино, Воскресенье 08 января 2023 20:26
В российском Шебекино прогремели взрывы Иллюстративное фото: в российском Шебекино прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 8 января, в российском городе Шебекино (Белгородская область) прозвучал ряд взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Там публикуют видео со звуками взрывов, которые слышат жители Шебекино.

Местные власти пока не раскрывают более детальные подробности инцидента.

Напомним, 8 января днем жители Шебекинского района также сообщали о взрывах. Они были слышны в нескольких районах Белгородской области.

Также мы писали, что в субботу, 7 января, в поселке Моква, который находится под Курском, начался пожар. У местных жителей пропал свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация вибухи
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет