В российском Шебекино прогремели взрывы
Иллюстративное фото: в российском Шебекино прогремели взрывы (Getty Images)
В воскресенье, 8 января, в российском городе Шебекино (Белгородская область) прозвучал ряд взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Там публикуют видео со звуками взрывов, которые слышат жители Шебекино.
Местные власти пока не раскрывают более детальные подробности инцидента.
Напомним, 8 января днем жители Шебекинского района также сообщали о взрывах. Они были слышны в нескольких районах Белгородской области.
Также мы писали, что в субботу, 7 января, в поселке Моква, который находится под Курском, начался пожар. У местных жителей пропал свет.
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