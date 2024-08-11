ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курске раздались взрывы

Воскресенье 11 августа 2024 01:13
UA EN RU
В Курске раздались взрывы Фото: последствия работы ПВО в Курске (t.me/Crimeanwind)
Автор: Вадим Ребрина

В российском Курске раздались взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО, в результате которой возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и врио губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

До этого Смирнов писал о ракетной опасности в регионе.

Впоследствии он сообщил, что якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом в городе, возник пожар. На место выехали все экстренные службы.

По информации Baza, на место пожара в Курске приехали семь машин скорой помощи. Во дворе дома горят автомобили.

Канал пишет, что эвакуированы 30 человек, пяти понадобилась помощь медиков скорой. Информации о погибших пока нет. Разрушен фасад дома с 1 по 9 этаж.

Российские Telegram-каналы публикуют видео момента удара и последствий работы ПВО.

Обновлено в 01:28. МЧС РФ сообщило, что "15 человек спасены, 30 эвакуированы" из дома, где возник пожар. Несущие конструкции дома не повреждены.

Обновлено в 1:45. По словам Смирнова, пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, с 6 августа продолжается операция украинских войск на территории Курской области РФ.

До 10 августа власти Украины не комментировали бои в РФ, в ходе которых было занято несколько населенных пунктов, уничтожено и взято в плен определенное количество российских военных. Вечером в субботу президент Владимир Зеленский заявил о "вытеснении войны на территорию агрессора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Война России против Украины
NEWS
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев