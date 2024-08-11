В Курске раздались взрывы

В российском Курске раздались взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО, в результате которой возник пожар в жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и врио губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram .

До этого Смирнов писал о ракетной опасности в регионе.

Впоследствии он сообщил, что якобы сбитая "украинская ракета" упала на жилой дом в городе, возник пожар. На место выехали все экстренные службы.

По информации Baza, на место пожара в Курске приехали семь машин скорой помощи. Во дворе дома горят автомобили.

Канал пишет, что эвакуированы 30 человек, пяти понадобилась помощь медиков скорой. Информации о погибших пока нет. Разрушен фасад дома с 1 по 9 этаж.

Российские Telegram-каналы публикуют видео момента удара и последствий работы ПВО.

Обновлено в 01:28. МЧС РФ сообщило, что "15 человек спасены, 30 эвакуированы" из дома, где возник пожар. Несущие конструкции дома не повреждены.

Обновлено в 1:45. По словам Смирнова, пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.