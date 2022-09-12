Чули в кількох містах. У Росії повідомляють про потужний вибух

У Ростовській області 12 вересня прогримів вибух. Його чули в 10 містах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Читачі розповідають, де теж чули хлопок: в Ростові: центр, Західний, Суворовський та інші райони міста; в Азові; в Таганрозі; в Новошахтинську; в Шахтах; в Новочеркаську; в Аксаї; в Єйську", - йдеться в повідомленні.

Однак російські рятувальні служби повідомляють, що не отримували повідомлень про будь-які вибухи або НС.

Тим часом донецькі пабліки публікують відео наслідків вибуху.