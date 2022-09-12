У Бєлгороді працюють системи ППО (відео)

У російському Бєлгороді вдень 12 вересня прогриміли вибухи. Попередньо, над містом працюють системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

При цьому, повідомляється, що в селищі Октябрське, за попередніми даними, є "приліт".

Куди саме "прилетіло", поки не повідомляється.

Крім того, бєлгородські пабліки пишуть, що місцева влада роздає жителям додаткові ключі від підвалів багатоповерхівок.