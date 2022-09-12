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У Бєлгороді працюють системи ППО (відео)

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Бєлгород, Понеділок 12 вересня 2022 12:49
У Бєлгороді працюють системи ППО (відео) Фото: у Бєлгороді працюють системи ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Бєлгороді вдень 12 вересня прогриміли вибухи. Попередньо, над містом працюють системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

При цьому, повідомляється, що в селищі Октябрське, за попередніми даними, є "приліт".

Куди саме "прилетіло", поки не повідомляється.

Крім того, бєлгородські пабліки пишуть, що місцева влада роздає жителям додаткові ключі від підвалів багатоповерхівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують звільняти Харківську область від російських окупантів. В окремих ділянках регіону наші захисники вийшли до державного кордону з Росією.

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