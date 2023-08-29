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На российском курорте вспыхнул масштабный пожар (видео)

Геленджик, Вторник 29 августа 2023 17:40
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На российском курорте вспыхнул масштабный пожар (видео) Фото: на российском курорте вспыхнул масштабный пожар (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул на российском городе Геленджик в Краснодарском крае РФ. Там находится морской курорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, вспыхнули лесные массивы. Огонь окружил гостиницы на российском курорте. На месте инцидента работают пожарные.

На опубликованных в сети кадрах видно, что площадь пожара достаточно большая, а Геленджик охватил черный дым.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, недавно в одном из крупнейших черноморских портов РФ (Новороссийск) горел грузовой терминал. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючей смазкой.

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