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В порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар (видео)

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Новоро, Пятница 18 августа 2023 10:27
В порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар (видео) Фото: в порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул 18 августа в Новороссийске в Краснодарском крае РФ. Возгорание произошло на территории порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, пожар произошел в грузовом терминале порта. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с топливом. Пожар охватил не менее 1300 квадратных метров.

На опубликованных в сети кадрах видно, что порт окутал черный дым. По сообщениям Telegram-каналов, дым виден из разных уголков Новороссийска. На месте работают несколько десятков пожарных. Пока причина пожара неизвестна.

Инциденты в порту Новороссийска

Новороссийск является одним из главных черноморских портов России и важным пунктом экспорта нефти.

Напомним, в августе СБУ провела операцию в бухте Новороссийска. Ночью 4 августа надводный морской дрон атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Также ранее в порту Новороссийска не раз вспыхивали мощные пожары. В частности, горели нефтебазы.

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