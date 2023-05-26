В российском Краснодаре раздались взрывы (видео)

На юге России, в городе Краснодаре, раздались мощные взрывы, ночью 26 мая. Местные жители сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Baza.
Жители российского Краснодара сообщают о мощных взрывах над городом. Слышали по меньшей мере два "хлопка".
Жительница города отметила, что взрывы прогремели в 4:10 утра, после чего сработали сигнализации, по ее словам сработало ПВО.
Также сообщается о падении обломков на здание "МТС" на улице Морской, расположенной в центре города Краснодар.
Местные жители зафиксировали момент взрыва в центре Краснодара. Они отмечают, что, вероятно, город был атакован беспилотниками.
Взрывы в Краснодаре
По предварительной информации российских СМИ, Краснодар был атакован двумя беспилотниками. По словам очевидцев, между двумя взрывами прошло около 12 минут и по меньшей мере 1 БПЛА был сбит.
"Хлопки" в России
Губернатор Ростовской области, 25 мая заявил, что российские силы ПВО якобы уничтожили ракету в Морозовском районе Ростовской области. Предварительно, инцидент случился недалеко от военного аэродрома.
В Белгороде, 24 мая, слышали звуки взрывов у железнодорожного вокзала. По версии местных властей, прилетел беспилотник и сбросил взрывчатку прямо на дорогу, а затем на нее наехала машина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.