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В російському Краснодарі пролунали вибухи (відео)

Фото: у Краснодарі в Росії пролунали вибухи (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

На півдні Росії, в місті Краснодар пролунали потужні вибухи, вночі 26 травня. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал Baza.

Оновлено 5:30

За попередньою інформацією російських ЗМІ, Краснодар був атакований двома безпілотниками. Зі слів очевидців, між двома вибухами пройшло близько 12 хвилин і щонайменше 1 БПЛА був збитий.

Вибухи у Краснодарі

Жителі російського Краснодара повідомляють про потужні вибухи над містом. Чули щонайменше два "хлопка".

Мешканка міста зазначила, що вибухи пролунали о 4:10 ранку, після чого спрацювали сигналізації, за її словами спрацювало ППО.

Також повідомляється про падіння уламків на будівлю "МТС" на вулиці Морській, що знаходиться в центрі міста Краснодар.

Місцеві жителі зафіксували момент вибуху у центрі Краснодара. Вони зазначають, що, ймовірно, місто було атаковано безпілотниками.

"Бавовна" в Росії

Губернатор Ростовської області, 25 травня заявив, що російські сили ППО нібито знищили ракету в районі Морозівська Ростовської області. Попередньо, інцидент трапився неподалік від військового аеродрому.

У Бєлгороді, 24 травня, чули звуки вибухів неподалік залізничного вокзалу. За версією місцевої влади, прилетів безпілотник і скинув вибухівку прямо на дорогу, а потім на неї наїхала машина.

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Вибух