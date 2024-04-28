В России вспыхнул мощный пожар возле завода "КамАЗ" (фото, видео)
Мощный пожар вспыхнул вблизи завода "КамАЗ" в России. В сети показали кадры с места инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Россияне в соцсетях сначала написали, что пожар возник на автосборочном заводе "КамАЗ", расположенном в городе Набережные Челны в Татарстане. Однако позже в сети написали, что якобы возле завода вспыхнул мусор.
В сети показали кадры мощного пожара. На видео заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.
"КамАЗ" - это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков.
Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.
Из открытых источников также известно, что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.
Напомним, ранее в России горела мебельная фабрика. Пожар распространился на не менее 3600 квадратных метров. Ее гасили более 60 МЧСников.
Также в российском Питере полностью сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.
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