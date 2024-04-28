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В России вспыхнул мощный пожар возле завода "КамАЗ" (фото, видео)

Набережные Челны, Воскресенье 28 апреля 2024 10:53
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В России вспыхнул мощный пожар возле завода "КамАЗ" (фото, видео) Фото: в России произошел пожар возле завода "КамАЗ" (t.me/chelnylife)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул вблизи завода "КамАЗ" в России. В сети показали кадры с места инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Россияне в соцсетях сначала написали, что пожар возник на автосборочном заводе "КамАЗ", расположенном в городе Набережные Челны в Татарстане. Однако позже в сети написали, что якобы возле завода вспыхнул мусор.

В сети показали кадры мощного пожара. На видео заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.

"КамАЗ" - это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков.

Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.

Из открытых источников также известно, что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.

Напомним, ранее в России горела мебельная фабрика. Пожар распространился на не менее 3600 квадратных метров. Ее гасили более 60 МЧСников.

Также в российском Питере полностью сгорел большой склад онлайн-магазина. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

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Российская Федерация КамАЗ Пожар
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