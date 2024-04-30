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В России сильный пожар охватил столицу Бурятии, объявлена эвакуация (видео)

Улан-Удэ, Вторник 30 апреля 2024 20:16
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В России сильный пожар охватил столицу Бурятии, объявлена эвакуация (видео) Иллюстративное фото: в России начался сильный пожар в Бурятии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бурятии начался сильный лесной пожар, который быстро распространяется из-за урагана. Пламя уже дошло до Улан-Удэ (столицы Бурятии).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

По информации Telegram-канала, в Бурятии сейчас горит более 100 гектаров леса. Сильный ветер привел к тому, что пожар уже в Улан-Удэ и перекинулся на постройки в пригороде.

Местные жители отмечают, что горят, в частности, жилые дома. Но власти этого не признают и утверждают только о том, что загорелись "нежилые постройки".

В Улан-Удэ пока зафиксировали пять очагов пожара. На этом фоне местные власти объявили эвакуацию. Ситуация становится хуже из-за урагана.

Прорыв дамбы в Орске

Напомним, недавно российский город Орск Оренбургской области затопило. Причиной этому был прорыв дамбы.

Местные власти призывали жителей к срочной эвакуации на фоне такого катаклизма. Всего планировали вывезти около 11 тысяч россиян.

В результате наводнения известно о жертвах среди местных жителей.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Пожар Бурятия
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