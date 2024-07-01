ua en ru
Пн, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Белгороде произошел блекаут

Украина, Понедельник 01 июля 2024 11:43
UA EN RU
В российском Белгороде произошел блекаут Фото: Блэкаут в Белгороде произошел 1 июля из-за ударов дронов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В русском городе Белгород произошел блекаут. В целом без света осталось около 90% Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Украины.

Как отметили пресс-службе, по официальной версии, причиной отключения электроэнергии в Белгородской области стало "внешнее влияние на энергообъект". По информации из открытых источников, блекаут произошел в результате одновременной атаки беспилотников и срабатывания самодельных взрывных устройств на подстанции.

Кроме того, 1 июля жители Белгорода и Белгородского района ожидают проблемы с автобусами. Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии прогнозируются задержки и сбои в движении общественного транспорта.

По данным российских СМИ, отключения затронули Воронежскую область. Света нет в четырех районах: Лискинском, Острожском, Кантемировском и Каменском.

Напомним, российская армия использует приграничный Белгород для атак по территории Украины. При этом город подвергается ударам российских сил, которые по ошибке сбрасывают на него бомбы. Кроме того, на город совершаются атаки дронов, а на военных объектах происходят диверсии.

Недавно США разрешили Киеву бить американским оружием по приграничной территории РФ, которая используется для ударов по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Белгород
NEWS
Зеленая энергетика. Плюсы, минусы и зачем Украине "энергетический переход"
Зеленая энергетика. Плюсы, минусы и зачем Украине "энергетический переход"
DAILY
Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит