В российском Белгороде произошел блекаут
В русском городе Белгород произошел блекаут. В целом без света осталось около 90% Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Украины.
Как отметили пресс-службе, по официальной версии, причиной отключения электроэнергии в Белгородской области стало "внешнее влияние на энергообъект". По информации из открытых источников, блекаут произошел в результате одновременной атаки беспилотников и срабатывания самодельных взрывных устройств на подстанции.
Кроме того, 1 июля жители Белгорода и Белгородского района ожидают проблемы с автобусами. Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии прогнозируются задержки и сбои в движении общественного транспорта.
По данным российских СМИ, отключения затронули Воронежскую область. Света нет в четырех районах: Лискинском, Острожском, Кантемировском и Каменском.
Напомним, российская армия использует приграничный Белгород для атак по территории Украины. При этом город подвергается ударам российских сил, которые по ошибке сбрасывают на него бомбы. Кроме того, на город совершаются атаки дронов, а на военных объектах происходят диверсии.
Недавно США разрешили Киеву бить американским оружием по приграничной территории РФ, которая используется для ударов по Украине.