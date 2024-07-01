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У російському Бєлгороді стався блекаут

Україна, Понеділок 01 липня 2024 11:43
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У російському Бєлгороді стався блекаут Фото: Блекаут у Бєлгороді стався 1 липня через удари дронів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У російську місті Бєлгород стався блекаут. Загалом без світла залишилося близько 90% Бєлгородської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго України.

Як зазначили прес-службі, за офіційною версією, причиною відключення електроенергії в Бєлгородській області став "зовнішній вплив на енергообʼєкт". За інформацією з відкритих джерел, блекаут стався в результаті одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції.

Крім того, 1 липня у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з автобусами. Організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту.

За даними російських ЗМІ, відключення торкнулися Воронезької області. Світла немає в чотирьох районах: Ліскінському, Острогозькому, Кантемирівському та Кам'янському.

Нагадаємо, російська армія використовує прикордонний Бєлгород для атак територією України. При цьому місто зазнає ударів російських сил, які помилково скидають на нього бомби. Крім того, на місто відбуваються атаки дронів, а на військових об'єктах відбуваються диверсії.

Нещодавно США дозволили Києву бити американською зброєю прикордонною територією РФ, яка використовується для ударів по Україні.

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Відключеня світла Бєлгород
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