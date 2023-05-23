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В Белгороде взрыв в здании ФСБ, - росСМИ

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Вторник 23 мая 2023 00:11
В Белгороде взрыв в здании ФСБ, - росСМИ Фото: в Белгороде "прилет" по зданию ФСБ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 23 мая в российском Белгороде раздался взрыв - сообщают о "прилете" в здание ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское СМИ SOTA.

О взрыве сообщили 22 мая около 23.56. По информации издания, "прилет" произошел на территории здания ФСБ.

"Из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены", - пишет издание.

Напомним, сегодня в соцсети бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" сообщили о начале освобождения России от путинского режима.

В сети появились видео с военными, танками и даже вертолетом в Белгородской области. При этом русские добровольческие корпуса якобы побывали и в Брянской области. То есть в целом события развиваются в регионах, расположенных поблизости с украинской границей.

Сначала российские власти официально не комментировали это и даже называли "информационными вбросами", а теперь же россияне заявляют о так называемых украинских диверсантах и боях.

Все, что известно о ситуации на данный момент – читайте в материале РБК-Украина.

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