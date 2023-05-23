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Власти Курской области заявили об атаке дрона: три села остались без света

Новина українською →
Курск, Вторник 23 мая 2023 20:59
Власти Курской области заявили об атаке дрона: три села остались без света Иллюстративное фото: власти Курской области заявили об атаке дрона (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 23 мая, вечером в Курской области РФ якобы атаковали подстанцию. Три населенных пункта обесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточеными села Плехово, Гуево и Горналь", - написал Старовойт.

По его словам, сейчас в районе сел проводятся ремонтные работы. При этом губернатор уточнил, что никто не пострадал.

Стоит заметить, что россияне уже неоднократно заявляли об атаках и обстрелах Курской области, которая граничит с Украиной. К примеру, несколько недель назад Старовойт также рассказывал о повреждении подстанции в регионе. В атаке он обвинил украинских военных.

При этом неделю назад в сети появилась информация об атаке на здание ФСБ в Курской области, в результате чего ранения получили пограничники страны-агрессора.

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