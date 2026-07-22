За русскоязычную музыку хотят штрафовать до 170 тысяч гривен: кого это будет касаться

В Украине предлагается усилить контроль за использованием русскоязычной музыки в сфере обслуживания. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
Законопроект предусматривает изменения в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Документ предлагает определить, что во время обслуживания потребителей музыкальное сопровождение должно осуществляться на государственном языке или на любом другом языке, кроме государственного (официального) языка государства, который Верховная Рада Украины признала государством-агрессором (государством-оккупантом) .
Речь идет о исполнении и воспроизведении песен, других музыкальных произведений с текстом, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов.
Кроме того, авторы предлагают уточнить, что норма действующего закона, позволяющая по просьбе клиента обслуживать его на другом языке, не будет распространяться на музыкальное сопровождение .
Законопроект предлагает установить отдельный механизм ответственности за нарушение этих требований:
В то же время протокол о нарушении сможет составлять Уполномоченный по защите государственного языка или его представитель без предварительного предупреждения или требования устранить нарушения.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что российская популярная музыка используется как один из инструментов культурного и информационного влияния государства-агрессора.
Также, по их мнению, публичное воспроизведение российской музыки оказывает экономический эффект, ведь выплата роялти через правообладателей, лейбли и дистрибьюторов может приносить доходы российским исполнителям и соответственно поступления в бюджет РФ.
Авторы документа считают, что действующие штрафы за такие нарушения слишком низки и не обеспечивают надлежащего выполнения требований законодательства, поэтому предлагают ввести отдельный механизм государственного контроля и существенно усилить ответственность.
Отметим, что это только законопроект. Сейчас его рассматривают в Комитете, после чего он должен пройти два чтения и получить подпись президента, чтобы вступить в силу.
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