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Призывал к геноциду украинцев. Суд приговорил к 5 годам тюрьмы директора Russia Today

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Пятница 17 февраля 2023 14:19
Призывал к геноциду украинцев. Суд приговорил к 5 годам тюрьмы директора Russia Today Фото: директор Russia Today Антон Кузнецов-Красовский (росСМИ)
Автор: Руслан Гаращенко

Директора Russia Today Антона Кузнецова-Красовского украинский суд заочно приговорил к 5 годам тюрьмы за призывы к геноциду украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий собраны доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины", - говорится в сообщении спецслужбы.

Призывал к геноциду украинцев. Суд приговорил к 5 годам тюрьмы директора Russia Today

Фото: суд признал пропагандиста Кузнецова-Красовского виновным и приговорил его к 5 годам заключения (ssu.gov.ua)

По данным СБУ, с февраля прошлого года он публично поддерживал полномасштабное вторжение России, оправдывал преступления россиян и призывал к геноциду украинского народа.

Свои тезисы пропагандист распространял во время эфиров на RT, а также через подконтрольные Teleram-каналы.

Так, суд признал Кузнецова-Красовского виновным по двум статьям:

  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации);
  • ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

Пропагандисту назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества. Однако в настоящее время он находится за границей.

"Сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности", - отметили в спецслужбе.

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура заочно объявила подозрение прокремлевскому блоггеру-пропагандисту Семену Пегову.

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