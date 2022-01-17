Незграбна тактика холодної війни - США про погрози пропагандиста РФ "спалити Конституцію" України
США різко відреагували на заяви російського пропагандиста, який погрожував "спалити Конституцію України на Хрещатику". Там назвали таку поведінку незграбною тактикою холодної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців "тваринами" та погрожував спалити Конституцію, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російський пропагандист Антон Красовський в ефірі телеканалу Russia Today заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе на українські території війська, а сам він "спалить" Конституцію на Хрещатику.
"Ми введемо свої війська до України. Це наша земля...Навіть не мрійте, тварюки", - сказав він.
Російський пропагандист також заявив, що Україна є "російською землею".