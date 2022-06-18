Україна може оголосити топ-пропагандиста Russia Today в міжнародний розшук
Служба безпеки України оголосила підозру топ-пропагандисту Russia Today Андрію Кузнєцову-Красовському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що Кузнецову Красовському, який є директором з мовлення російського телеканалу Russia Today, оголосили підозру в публічних закликах до геноциду і насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.
"Для поширення ворожої агітації він використовував телевізійні ефіри і власні YouTube і Telegram-канали. Зараз вирішується питання оголошення пропагандиста в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Кузнєцов-Красовський заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то "спалить" українську Конституцію на Хрещатику.
Російський пропагандист фігурує в списку санкцій ЄС.
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