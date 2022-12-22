Российский космический мусор испортил операцию астронавтов МКС: подробности

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило выход астронавтов МКС в открытый космос из-за российского космического мусора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Отмечается, что астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны были выйти в открытый космос с МКС, чтобы установить новые солнечные батареи. Однако перед самым началом операции, NASA на Земле приказала астронавтам остановиться.

Выяснилось, что в момент выхода к МКС приблизились обломки российской ракеты шириной 3,35 метра. Металлолом использовали на ракетах-носителях "Союз" и "Зенит".

По словам представителя NASA по управлению полетами в Космическом центре Джонсона Дэна Хуота, обломки могли приблизиться к МКС на критическое расстояние - 400 метров.

Сейчас же NASA ищет новые возможности, чтобы отправить астронавтов в открытый космос.