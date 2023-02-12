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На МКС второй раз за два месяца произошла утечка с российского корабля "Прогресс"

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США, Воскресенье 12 февраля 2023 17:47
На МКС второй раз за два месяца произошла утечка с российского корабля "Прогресс" Фото: на российском космическом грузовом корабле, присоединенном к МКС произошла утечка (flickr.com/astro_alex/)
Автор: Карина Левицкая

На российском корабле "Прогресс", присоединенном к МКС уже второй раз за два месяца возникли проблемы с герметизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.

Диспетчеры полета в Москве заметили "разгерметизацию" в роботизированном грузовом корабле "Прогресс 82". Утечка произошла уже второй раз через два месяца с российского космического корабля, пристыковавшегося к Международной космической станции.

Представители NASA сообщили, что разгерметизация произошла в системе охлаждения корабля "Прогресс 82".

"Причина потери теплоносителя в космическом корабле "Прогресс 82" выясняется. Люки между "Прогрессом 82" и станцией открыты, а температура и давление на борту станции нормальные... Экипажу, проинформированному об утечке контура охлаждения, ничего не угрожает, и он продолжает обычную работу космической станции", – заявили представители NASA.

Отметим, что российский корабль прибыл на МКС 28 октября 2022 и должен был отправиться 17 февраля. Однако, в связи с возникшей ситуацией, нарезе неизвестно, отправится ли грузовой корабль в эту дату, диспетчеры ли полета продержат его дольше, чем первоначально планировалось, чтобы продолжить расследование утечки.

Напомним, утечка на корабле "Прогрессом 82" произошла после подобного инцидента с российским космическим кораблем МС-22 "Союз", который доставил трех астронавтов на МКС в сентябре и должен был вернуть их домой в марте.

Однако, 14 декабря с корабля "Союз МС-22" вытекла вся охлаждающая жидкость, и российские диспетчеры в конце концов отнесли это к очевидному удару микрометеорита. Теперь транспортное средство непригодно для перевозки астронавтов, за исключением случаев чрезвычайной ситуации на борту МКС, поэтому Роскосмос планирует запустить другой Союз позже этого месяца вместо него.

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