На МКС второй раз за два месяца произошла утечка с российского корабля "Прогресс"
На российском корабле "Прогресс", присоединенном к МКС уже второй раз за два месяца возникли проблемы с герметизацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.
Диспетчеры полета в Москве заметили "разгерметизацию" в роботизированном грузовом корабле "Прогресс 82". Утечка произошла уже второй раз через два месяца с российского космического корабля, пристыковавшегося к Международной космической станции.
Представители NASA сообщили, что разгерметизация произошла в системе охлаждения корабля "Прогресс 82".
"Причина потери теплоносителя в космическом корабле "Прогресс 82" выясняется. Люки между "Прогрессом 82" и станцией открыты, а температура и давление на борту станции нормальные... Экипажу, проинформированному об утечке контура охлаждения, ничего не угрожает, и он продолжает обычную работу космической станции", – заявили представители NASA.
Отметим, что российский корабль прибыл на МКС 28 октября 2022 и должен был отправиться 17 февраля. Однако, в связи с возникшей ситуацией, нарезе неизвестно, отправится ли грузовой корабль в эту дату, диспетчеры ли полета продержат его дольше, чем первоначально планировалось, чтобы продолжить расследование утечки.
Напомним, утечка на корабле "Прогрессом 82" произошла после подобного инцидента с российским космическим кораблем МС-22 "Союз", который доставил трех астронавтов на МКС в сентябре и должен был вернуть их домой в марте.
Однако, 14 декабря с корабля "Союз МС-22" вытекла вся охлаждающая жидкость, и российские диспетчеры в конце концов отнесли это к очевидному удару микрометеорита. Теперь транспортное средство непригодно для перевозки астронавтов, за исключением случаев чрезвычайной ситуации на борту МКС, поэтому Роскосмос планирует запустить другой Союз позже этого месяца вместо него.
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