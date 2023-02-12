На МКС второй раз за два месяца произошла утечка с российского корабля "Прогресс"

На российском корабле "Прогресс", присоединенном к МКС уже второй раз за два месяца возникли проблемы с герметизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space .

Диспетчеры полета в Москве заметили "разгерметизацию" в роботизированном грузовом корабле "Прогресс 82". Утечка произошла уже второй раз через два месяца с российского космического корабля, пристыковавшегося к Международной космической станции.

Представители NASA сообщили, что разгерметизация произошла в системе охлаждения корабля "Прогресс 82".

"Причина потери теплоносителя в космическом корабле "Прогресс 82" выясняется. Люки между "Прогрессом 82" и станцией открыты, а температура и давление на борту станции нормальные... Экипажу, проинформированному об утечке контура охлаждения, ничего не угрожает, и он продолжает обычную работу космической станции", – заявили представители NASA.