Российского дипломата вызвали "на ковер" из-за сбоев в работе GPS, - МИД Эстонии
Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 8 мая, в связи с участившимися сбоями в работе GPS вызвало к себе временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина.
Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Чиновник заявил, что вмешательство РФ в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию.
"Своей деятельностью Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи, согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, мы передали это сообщение и временному поверенному в делах РФ", - добавил он.
Также Цахкна пояснил, что подавление сигнала GPS является одним из элементов гибридной деятельности России, которая нарушает нормальную жизнь и представляет угрозу безопасности союзников, так же как и инциденты с применением насилия, кибератаки и кампании по дезинформации, организованные РФ.
По мнению Цахкна, подавлением сигнала GPS Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в нашем регионе, самым ярким проявлением которого является приостановление полетов между Хельсинки и Тарту.
РФ вмешивается в работу GPS в Европе
Подобные случаи российского вмешательства фиксировали члены ЕС и обвиняли в этом Кремль.
К примеру Минобороны Германии считает Россию причастной к сбоям работы GPS в районе стран Балтии.
Также количество сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии с начала 2024 года втрое превысило показатель за весь прошлый год.
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