ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российского дипломата вызвали "на ковер" из-за сбоев в работе GPS, - МИД Эстонии

Эстония, Среда 08 мая 2024 15:44
UA EN RU
Российского дипломата вызвали "на ковер" из-за сбоев в работе GPS, - МИД Эстонии Архивное фото: российского дипломата вызвали "на ковер" в Эстонии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 8 мая, в связи с участившимися сбоями в работе GPS вызвало к себе временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Чиновник заявил, что вмешательство РФ в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию.

"Своей деятельностью Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи, согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, мы передали это сообщение и временному поверенному в делах РФ", - добавил он.

Также Цахкна пояснил, что подавление сигнала GPS является одним из элементов гибридной деятельности России, которая нарушает нормальную жизнь и представляет угрозу безопасности союзников, так же как и инциденты с применением насилия, кибератаки и кампании по дезинформации, организованные РФ.

По мнению Цахкна, подавлением сигнала GPS Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в нашем регионе, самым ярким проявлением которого является приостановление полетов между Хельсинки и Тарту.

РФ вмешивается в работу GPS в Европе

Подобные случаи российского вмешательства фиксировали члены ЕС и обвиняли в этом Кремль.

К примеру Минобороны Германии считает Россию причастной к сбоям работы GPS в районе стран Балтии.

Также количество сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии с начала 2024 года втрое превысило показатель за весь прошлый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
NEWS
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену