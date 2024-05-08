Російського дипломата викликали "на килим" через збої в роботі GPS, - МЗС Естонії
Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні, 8 травня, у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS викликало до себе тимчасового повіреного у справах РФ Ленара Салімулліна.
Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Чиновник заявив, що втручання РФ у супутникову навігацію з часом посилилося, воно сіє плутанину і сильно впливає на цивільну авіацію.
"Своєю діяльністю Росія порушує правила радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, згідно з якими заборонено створювати такого роду перешкоди, ми передали це повідомлення і тимчасовому повіреному у справах РФ", - додав він.
Також Цахкна пояснив, що придушення сигналу GPS є одним з елементів гібридної діяльності Росії, яка порушує нормальне життя і становить загрозу безпеці союзників, так само як і інциденти із застосуванням насильства, кібератаки і кампанії з дезінформації, організовані РФ.
На думку Цахкна, придушенням сигналу GPS Росія завдала серйозної шкоди авіасполученню в нашому регіоні, найяскравішим проявом якого є призупинення польотів між Гельсінкі і Тарту.
РФ втручається в роботу GPS у Європі
Подібні випадки російського втручання фіксували члени ЄС і звинувачували в цьому Кремль.
Приміром Міноборони Німеччини вважає Росію причетною до збоїв роботи GPS у районі країн Балтії.
Також кількість збоїв у роботі GPS повітряного транспорту у Фінляндії з початку 2024 року втричі перевищила показник за весь минулий рік.
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