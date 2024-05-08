Російського дипломата викликали "на килим" через збої в роботі GPS, - МЗС Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні, 8 травня, у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS викликало до себе тимчасового повіреного у справах РФ Ленара Салімулліна.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Чиновник заявив, що втручання РФ у супутникову навігацію з часом посилилося, воно сіє плутанину і сильно впливає на цивільну авіацію.

"Своєю діяльністю Росія порушує правила радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, згідно з якими заборонено створювати такого роду перешкоди, ми передали це повідомлення і тимчасовому повіреному у справах РФ", - додав він.

Також Цахкна пояснив, що придушення сигналу GPS є одним з елементів гібридної діяльності Росії, яка порушує нормальне життя і становить загрозу безпеці союзників, так само як і інциденти із застосуванням насильства, кібератаки і кампанії з дезінформації, організовані РФ.

На думку Цахкна, придушенням сигналу GPS Росія завдала серйозної шкоди авіасполученню в нашому регіоні, найяскравішим проявом якого є призупинення польотів між Гельсінкі і Тарту.