Российский Волгоград атаковали дроны: это парализовало аэропорт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Атака парализовала работу аэропорта в Волгограде, а также в Калуге. Ночью вводились временные ограничения на полеты. Минобороны РФ заявляет, что минувшей ночью якобы сбили 81 украинский дрон: 19 - над территорией Брянской области, 17 - над Курской, 13 - над Смоленской, семь - над Волгоградской, шесть - над Орловской, пять - над Ростовской, пять - над временно оккупированным Крымом, по три - над Белгородской и Астраханской областями, два - над Рязанской областью и один - над Московским регионом.

По его словам, обошлось якобы без пострадавших и повреждений.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы российские силы отбили массированную атаку в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.

Атаки на Волгоградский НПЗ

Напомним, что в Волгоградской области находится нефтеперерабатывающий завод, который неоднократно был атакован. Так, 12 мая 2024 года в сети сообщали об атаке на Волгоградский НПЗ, там возник пожар.

Также, по данным источников РБК-Украина, в феврале 2025 года дроны СБУ и ССО атаковали Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод.

На заводе в Волгоградской области были повреждены установки первичной переработки. Этот НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.