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Российский Волгоград атаковали дроны: это парализовало аэропорт

Волгоград, Четверг 19 июня 2025 09:43
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Российский Волгоград атаковали дроны: это парализовало аэропорт Фото: Волгоград атаковали дроны в ночь на 19 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне пожаловались на атаку дронов в Волгограде 19 июня. Атака парализовала работу местного аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы российские силы отбили массированную атаку в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.

По его словам, обошлось якобы без пострадавших и повреждений.

Атака парализовала работу аэропорта в Волгограде, а также в Калуге. Ночью вводились временные ограничения на полеты.

Минобороны РФ заявляет, что минувшей ночью якобы сбили 81 украинский дрон: 19 - над территорией Брянской области, 17 - над Курской, 13 - над Смоленской, семь - над Волгоградской, шесть - над Орловской, пять - над Ростовской, пять - над временно оккупированным Крымом, по три - над Белгородской и Астраханской областями, два - над Рязанской областью и один - над Московским регионом.

Атаки на Волгоградский НПЗ

Напомним, что в Волгоградской области находится нефтеперерабатывающий завод, который неоднократно был атакован. Так, 12 мая 2024 года в сети сообщали об атаке на Волгоградский НПЗ, там возник пожар.

Также, по данным источников РБК-Украина, в феврале 2025 года дроны СБУ и ССО атаковали Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод.

На заводе в Волгоградской области были повреждены установки первичной переработки. Этот НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в России.

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Российская Федерация Волгоград Атака дронов
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