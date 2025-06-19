Російський Волгоград атакували дрони: це паралізувало аеропорт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Атака паралізувала роботу аеропорту в Волгограді, а також у Калузі. Вночі запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти. Міноборони РФ заявляє, що минулої ночі нібито збили 81 український дрон: 19 - над територією Брянської області, 17 - над Курською, 13 - над Смоленською, сім - над Волгоградською, шість - над Орловською, п'ять - над Ростовською, п'ять - над тимчасово окупованим Кримом, по три - над Бєлгородською й Астраханською областями, два - над Рязанською областю та один - над Московським регіоном.

За його словами, обійшлося буцімто без постраждалих і пошкоджень.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито російські сили відбили масовану атаку у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда.

Атаки на Волгоградський НПЗ

Нагадаємо, що у Волгоградській області знаходиться нафтопереробний завод, який неодноразово був атакований. Так, 12 травня 2024 року у мережі повідомляли про атаку на Волгоградський НПЗ, там виникла пожежа.

Також, за даними джерел РБК-Україна, у лютому 2025 року дрони СБУ та ССО атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод.

На заводі у Волгоградській області було пошкоджено установки первинної переробки. Цей НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії.

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