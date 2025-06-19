ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російський Волгоград атакували дрони: це паралізувало аеропорт

Волгоград, Четвер 19 червня 2025 09:43
UA EN RU
Російський Волгоград атакували дрони: це паралізувало аеропорт Фото: Волгоград атакували дрони в ніч на 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Волгограді 19 червня. Атака паралізувала роботу місцевого аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито російські сили відбили масовану атаку у Калачівському, Городищенському районах та у південній частині Волгограда.

За його словами, обійшлося буцімто без постраждалих і пошкоджень.

Атака паралізувала роботу аеропорту в Волгограді, а також у Калузі. Вночі запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти.

Міноборони РФ заявляє, що минулої ночі нібито збили 81 український дрон: 19 - над територією Брянської області, 17 - над Курською, 13 - над Смоленською, сім - над Волгоградською, шість - над Орловською, п'ять - над Ростовською, п'ять - над тимчасово окупованим Кримом, по три - над Бєлгородською й Астраханською областями, два - над Рязанською областю та один - над Московським регіоном.

Атаки на Волгоградський НПЗ

Нагадаємо, що у Волгоградській області знаходиться нафтопереробний завод, який неодноразово був атакований. Так, 12 травня 2024 року у мережі повідомляли про атаку на Волгоградський НПЗ, там виникла пожежа.

Також, за даними джерел РБК-Україна, у лютому 2025 року дрони СБУ та ССО атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод.

На заводі у Волгоградській області було пошкоджено установки первинної переробки. Цей НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Волгоград Атака дронів
Новини
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді