Беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ в России: видео

Беспилотник атаковал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, РФ, после чего на НПЗ начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские telegram-каналы РИА Новости, Mash и Shot.

По информации Shot, несколько громких взрывов в районе предприятия в Красноармейском районе Волгоградской области прогремели примерно в 2:30 ночи, а до этого был слышен характерный звук БПЛА. Канал пишет, что якобы украинские беспилотники были подавлены средствами РЭБ, в результате их падения на территорию НПЗ возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Атаку и пожар на заводе подтвердил губернатор области Андрей Бочаров.