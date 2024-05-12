Беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ в России: видео
Беспилотник атаковал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, РФ, после чего на НПЗ начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские telegram-каналы РИА Новости, Mash и Shot.
По информации Shot, несколько громких взрывов в районе предприятия в Красноармейском районе Волгоградской области прогремели примерно в 2:30 ночи, а до этого был слышен характерный звук БПЛА.
Канал пишет, что якобы украинские беспилотники были подавлены средствами РЭБ, в результате их падения на территорию НПЗ возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Атаку и пожар на заводе подтвердил губернатор области Андрей Бочаров.
Напомним, в ночь на субботу, 11 мая, дроны Главного управления разведки (ГУР) атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ, входящий в корпорацию "Лукойл". Повреждения получили установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6 и кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключенными оказались 7 из них.
Пока неизвестно, касаются ли опубликованные россиянами сегодня видео этого случая или речь идет о новой атаке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.