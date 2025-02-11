Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Польши
Российский военный самолет Су-24МР нарушил воздушное пространство Польши. Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в 14:09 над восточной частью Гданьского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
Как отметили в польском командовании, причиной инцидента стала неисправность навигационной системы российского самолета. Он "нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину 6,5 км и находился в нем 1 минуту и 12 секунд".
"За полетом самолета наблюдали системы радиолокации польских Вооруженных сил. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Дежурные службы польского контроля за воздушным пространством контактировали с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения воздушного пространства Польши и сообщила, что это произошло из-за сбоя навигационной системы самолета Су-24МР.
Напомним, в декабре 2024 года мы сообщали, что Нидерланды вместе с Финляндией и Швецией перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.
В том же месяце российские военные самолеты были замечены в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.
Перед этим Великобритания поднимала истребители из-за российского самолета у ее границ. Однако борт РФ не нарушил воздушное пространство Британии.
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