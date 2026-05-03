Неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с РФ
Неизвестный беспилотник в воскресенье, 3 мая, нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.
По данным ведомства, неизвестный дрон заметили над муниципалитетом Виролахти - регионом, который граничит с Ленинградской областью России.
Тип или происхождение беспилотника пока не установлены. Сейчас дрон больше не находится в воздушном пространстве Финляндии.
Расследованием дела занимается финская Пограничная служба, которая, как ожидается, впоследствии предоставит больше информации.
Также, по данным Yle, Вооруженные силы Финляндии заявляли о введении временной зоны ограничений авиации в морской акватории возле портов Котка и Хамина сегодня с 01:57 до 08:00. Эти города также находятся у границы с РФ.
Целью ограниченной зоны было обеспечение лучшей ситуационной осведомленности и безопасного контроля потенциально "заблудившихся" беспилотников.
Напомним, сегодня утром, 3 мая, жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.
В Министерстве внутренних дел позже уточнили, что предупреждение прислали "в связи с военными действиями России против Украины", в частности из-за вероятности того, что дроны могут попасть в воздушное пространство Эстонии.