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Российский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторанов

15:55 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)

Российский удар уничтожил склад киевской сети Рестораны Гусовских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление совладельца сети Евгения Гусовского.

Он рассказал, что это уже не первый "прилет" по складу, но на этот раз спасать после обстрела уже нечего.

"Вновь прилет в наш склад от "северного соседа". В прошлый раз еще было что спасать. В этот раз ничего не осталось, даже алюминий превратился в лужу", - говорится в заявлении Гусовского.

В то же время он добавил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Напомним, российские оккупанты сегодня, 16 ноября, ударили по двум предприятиям в Чернигове. В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четыре - получили ранения.

Отметим, Россия атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре после обстрела вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под ударом оказались объекты агрологистики и упаковки.

Кроме того, утром россияне атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроэнергии остались 52,2 тысячи семей.

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