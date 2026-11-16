Російський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанів

Він розповів, що це вже не перший "приліт" у склад, але цього разу рятувати після обстрілу вже нічого.

"Знову приліт у наш склад від "північного сусіда". Минулого разу ще було що рятувати. Цього разу нічого не залишилося, навіть алюміній перетворився на калюжу", - йдеться у заяві Гусовського.

Водночас він додав, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 16 листопада, вдарили по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули, ще чотири - отримали поранення.