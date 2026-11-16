Російський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанів

Російський удар знищив склад київської мережі Ресторани Гусовських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співвласника мережі Євгена Гусовського.
Він розповів, що це вже не перший "приліт" у склад, але цього разу рятувати після обстрілу вже нічого.
"Знову приліт у наш склад від "північного сусіда". Минулого разу ще було що рятувати. Цього разу нічого не залишилося, навіть алюміній перетворився на калюжу", - йдеться у заяві Гусовського.
Водночас він додав, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 16 листопада, вдарили по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули, ще чотири - отримали поранення.
Зазначимо, Росія атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі після обстрілу спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині під ударом опинилися об’єкти агрологістики та пакування.
Крім того, вранці росіяни атакували енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару без електроенергії залишилися 52,2 тисячі родин.