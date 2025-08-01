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Российский террор против Киева был пощечиной Путина всем мирным усилиям, - Сибига

Пятница 01 августа 2025 19:50
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Российский террор против Киева был пощечиной Путина всем мирным усилиям, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин своей массированной атакой на Киев фактически дал пощечину всем мирным усилиям.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

"Российский террор против Киева вчера был пощечиной Путина всем мирным усилиям, пощечиной американской стороне. Он имитирует дипломатический процесс во избежание санкций", - отметил Сибига.

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты массированно ударили по Киеву.

Для атаки враг использовал ударные дроны "Шахед" и крылатые ракеты "Искандер-К". Одна из ракет прилетела по многоэтажке в Святошинском районе.

Уже известно, что в результате российского теракта погиб 31 человек. Из них 28 погибли из-за атаки на многоэтажку.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объяснил, что такое большое количество погибших было из-за того, что этажи после российского удара фактически сложились. Людей придавило бетонными плитами.

На следующий день после атаки - 1 августа - российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы хочет прекращения войны, но только на своих ультимативных условиях.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля провести встречу на уровне лидеров.

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