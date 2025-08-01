Російський терор проти Києва був ляпасом Путіна всім мирним зусиллям, - Сибіга

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram .

"Російський терор проти Києва вчора був ляпасом Путіна всім мирним зусиллям, ляпасом американській стороні. Він імітує дипломатичний процес, щоб уникнути санкцій", - зазначив Сибіга.

Удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські окупанти масовано вдарили по Києву.

Для атаки ворог використовував ударні дрони "Шахед" і крилаті ракети "Іскандер-К". Одна з ракет прилетіла по багатоповерхівці у Святошинському районі.

Уже відомо, що внаслідок російського теракту загинула 31 людина. З них 28 загинули через атаку на багатоповерхівку.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пояснив, що така велика кількість загиблих була через те, що поверхи після російського удару фактично склалися. Людей придавило бетонними плитами.

Наступного дня після атаки - 1 серпня - російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито хоче припинення війни, але тільки на своїх ультимативних умовах.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський запропонував главі Кремля провести зустріч на рівні лідерів.