ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российский террор представляет угрозу не только одной Украине: Зеленский о ситуации в Молдове

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 21:42
Российский террор представляет угрозу не только одной Украине: Зеленский о ситуации в Молдове Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Однако перебои с электричеством были снова зафиксированы в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Российский террор снова затрагивает соседние государства. Снова перебои с электричеством в Молдове", - заявил президент.

По его словам, это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам, это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону.

"Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех эту общую задачу остановить террор", - добавил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.

Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетную атаку РФ по инфраструктуре Украины, но не вспомнила упавшую в Молдове ракету.

В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Одна из российских ракет попала в агропредприятие Молдовы, однако не взорвалась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Война в Украине
NEWS
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии