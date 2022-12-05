Российский террор представляет угрозу не только одной Украине: Зеленский о ситуации в Молдове

В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Однако перебои с электричеством были снова зафиксированы в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Российский террор снова затрагивает соседние государства. Снова перебои с электричеством в Молдове", - заявил президент.

По его словам, это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам, это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону.

"Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех эту общую задачу остановить террор", - добавил Зеленский.