Российский террор представляет угрозу не только одной Украине: Зеленский о ситуации в Молдове
В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Однако перебои с электричеством были снова зафиксированы в Молдове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Российский террор снова затрагивает соседние государства. Снова перебои с электричеством в Молдове", - заявил президент.
По его словам, это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам, это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону.
"Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех эту общую задачу остановить террор", - добавил Зеленский.
Напомним, в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.
Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетную атаку РФ по инфраструктуре Украины, но не вспомнила упавшую в Молдове ракету.
В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Одна из российских ракет попала в агропредприятие Молдовы, однако не взорвалась.
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