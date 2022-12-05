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Российская ракета попала в агропредприятие Молдовы, но не взорвалась, - Галущенко

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Молдова, Понедельник 05 декабря 2022 21:00
Российская ракета попала в агропредприятие Молдовы, но не взорвалась, - Галущенко Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (atom.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Одна из российских ракет попала в агропредприятие Молдовы, однако не взорвалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Провел телефонный разговор с вице-премьером Молдовы Андреем Спином. Обсудили продолжающиеся обстрелы украинской критической инфраструктуры и договорились оперативно координировать необходимые решения по устойчивости энергосистем", - говорится в сообщении.

Российская ракета попала в агропредприятие Молдовы, но не взорвалась, - Галущенко

Галущенко добавил, что это уже восьмой массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Министр отметил, что подобные атаки влияют на энергосистему Молдовы.

"К тому же, российская ракета попала в молдавское аграрное предприятие. К счастью, не взорвалась. Россия распространяет свой ракетный терроризм и на наших соседей. Должны вместе держать энергетический фронт!", - добавил министр.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам .

Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетную атаку РФ по инфраструктуре Украины, но не упомянула упавшую в Молдове ракету.

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