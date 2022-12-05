Российская ракета попала в агропредприятие Молдовы, но не взорвалась, - Галущенко

В понедельник, 5 декабря, РФ нанесла массовый ракетный удар по территории Украины. Одна из российских ракет попала в агропредприятие Молдовы, однако не взорвалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Провел телефонный разговор с вице-премьером Молдовы Андреем Спином. Обсудили продолжающиеся обстрелы украинской критической инфраструктуры и договорились оперативно координировать необходимые решения по устойчивости энергосистем", - говорится в сообщении.

Галущенко добавил, что это уже восьмой массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Министр отметил, что подобные атаки влияют на энергосистему Молдовы.

"К тому же, российская ракета попала в молдавское аграрное предприятие. К счастью, не взорвалась. Россия распространяет свой ракетный терроризм и на наших соседей. Должны вместе держать энергетический фронт!", - добавил министр.