Російський терор є загрозою не лише одній Україні: Зеленський про ситуацію в Молдові

У понеділок, 5 грудня, РФ завдала масового ракетного удару по території України. Проте перебої з електрикою були знову зафіксовані в Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Російський терор знову зачіпає сусідні держави. Знову перебої з електрикою в Молдові", - заявив президент.

За його словами, це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів, це загроза не одній лише Україні, а усьому нашому регіону.

"Коли один терорист дестабілізує життя усіх це спільне завдання зупинити терор", - додав Зеленський.