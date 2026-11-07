Российский Starlink уже работает над Украиной, в ГУР объяснили, чем это грозит
Россия уже применяет собственную спутниковую систему "Рассвет" для военной связи над Украиной. Так оккупанты пытаются сделать ударные дроны более точными и устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которому подали заявление в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, в этом году Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями, в марте и июле. Для сравнения, сеть Starlink компании SpaceX насчитывает более 10 тысяч спутников.
До конца 2026 г. Москва планирует новые запуски, чтобы расширить покрытие и постепенно приблизиться к полноценной системе низкоорбитальной связи. Координатор проекта, компания "Бюро 1440", рассчитывает к 2035 году создать группировку из более чем 900 спутников.
В ГУР объяснили, что "Рассвет" может обеспечить двусторонний обмен данными с беспилотниками над Украиной. Разведывательные дроны смогут передавать данные в реальном времени, а операторы - изменять маршрут ударных дронов во время полета.
Так дроны смогут реагировать на изменение расположения цели или обходить ПВО.
"В более длинной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БПЛА и усложнить их перехват средствами РЭБ и радиоэлектронной разведки", - заявил спикер ГУР Андрей Юсов.
В то же время, по словам Юсова, спутников пока недостаточно для непрерывного покрытия территории Украины. Связь возникает периодически, когда спутники пролетают над подходящими районами.
Российский проект "Рассвет" имеет серьезные технические проблемы. 30 октября один из спутников системы, Rassvet-3 №17, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, проработав в космосе меньше трех месяцев. По оценке Defense Express, аппарат, вероятно, не смог включить двигатель для коррекции орбиты.
Его запустили 19 июля с космодрома Плесецк в составе второй партии. Еще в сентябре сообщалось, что эта партия не смогла подняться на нужную высоту. Кто стоит за созданием российского аналога Starlink и какие у него слабые места, РБК-Украина рассказывало в отдельном материале.